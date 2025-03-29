Дзюба назвал свою цель в РПЛ

Дзюба: мне нужно перегнать Лоськова по системе «гол+пас»

Нападающий тольяттинского «Акрона» и сборной России Артем Дзюба рассказал, что его целью в Российской премьер-лиге (РПЛ) является перегнать экс-игрока московского «Локомотива» Дмитрия Лоськова по системе «гол+пас», передает Sport24.

«у меня есть только цели. У меня сейчас 99 голевых в РПЛ. Очень хочу сделать сотую. Еще надо перегнать Лоськова по «гол+пас» — у него 266, у меня 264», — сказал Дзюба.

Дзюба забил свой 31-й мяч в 56 встречах в составе сборной России в матче против Гренады (5:0) и обошел Александра Кержакова, став единоличным обладателем рекорда по результативности. Матч состоялся 19 марта.

В весенней части сезона на его счету два забитых мяча в двух матчах Российской премьер-лиги в составе тольяттинского «Акрона» и один гол в одной игре Кубка. Всего Дзюба в текущем сезоне оформил 5+3 в 13 играх РПЛ.

В следующем матче РПЛ «Акрон» сыграет на своем поле с «Ростовом».

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