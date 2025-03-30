Известный комментатор отработает матч «Зенита» впервые за пять лет

Спортивный журналист Геннадий Орлов прокомментирует матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и казанским «Рубином». Об этом сообщает Telegram-канал «Матч Премьер».

Отмечается, что Орлов, которому в марте исполнилось 80 лет, покинул «Матч ТВ» в декабре 2019 года. Он отработает встречу «Зенит» — «Рубин» вместе с Михаилом Крестининым и Павлом Богдановым.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» и «Зенит» имеют равное количество баллов — 43 и идут на второй-третьей строчке. Лидером национального первенства является «Краснодар», набравший 46 баллов. «Рубин» занимает седьмое место с 32 очками.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола и Союз европейских ассоциаций отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее в России заявили о возможном снятии санкций с футбола до перемирия на Украине.