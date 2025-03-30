«Казалось недостижимым»: в «Вашингтоне» не верили, что Овечкин приблизится к Гретцки

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик признался, что не верил в то, что российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин в текущем сезоне приблизится вплотную к «вечному» снайперскому рекорду канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит RMNB.

«Это невероятно, сюрреалистично, трудно поверить, что это действительно происходит. Это казалось недостижимым рекордом. Журналисты спрашивали: «Сможет ли он сделать это в этом году?» И я думал: «Черт, это очень много голов, которые нужно забить». Но вот мы здесь», — отметил он.

26 марта «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Виннипег Джетс» в овертайме со счетом 2:3. Одну из шайб в составе гостей забросил Овечкин.

Эта шайба оказалась для российского форварда 889-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он еще на шаг приблизился к снайперскому рекорду Гретцки: теперь капитану «Вашингтона» осталось забросить пять шайб для повторения достижения легендарного канадца и шесть — для того, чтобы стать лучшим снайпером всех времен.

28 марта «Вашингтон» проиграл «Миннесоте Уайлд» со счетом 2:4. Овечкин голевыми действиями не отметился. Следующий матч «столичные» проведут 30 марта против «Баффало Сэйрбз», стартовая сирена прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее олимпийская чемпионка призналась в любви к Овечкину.