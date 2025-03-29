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Акинфееву подарили раков вместо статуэтки лучшего игрока матча

Капитан ЦСКА Акинфеев получил раков вместо статуэтки лучшего игрока матча в РПЛ
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ПФК ЦСКА

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев после матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с махачкалинским «Динамо» был признан лучшим игроком встречи, однако вместо положенной по правилам статуэтки получил вареных раков.

Раков голкиперу прямо на поле доставили курьером. Это было сделано из-за того, что несколько недель назад после получения приза лучшему игроку матча Акинфеев сказал, чтобы в следующий раз «подарили рыбу и раков», потому что «статуэток у него много».

Поединок, который состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершилась со счетом 2:0. Первый гол в поединке оформил Мойзес, окончательный счет в этой встрече установил Рифат Жемалетдинов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Алексей Сухой.

В турнирной таблице национального первенства ЦСКА поднялся на пятую строчку, набрав 41 балл и на пять очков отставая от лидирующего «Краснодара», который также еще не провел поединок текущего тура. Махачкалинская команда расположилась на 12-й строчке, имея в активе 21 очко.

Ранее в «Динамо» рассказали, как обыграли «Оренбург».

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