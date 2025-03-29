«Неплохая игра»: в «Динамо» оценили поражение от ЦСКА

Игрок «Динамо» Мрезиг о поражении от ЦСКА: мы должны забыть эту игру

Нападающий махачкалинского «Динамо» Хуссем Мрезиг оценил поражение от московского ЦСКА в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), отметив, что футболисты провели неплохую встречу. Его слова приводит «Советский спорт».

«Это была неплохая игра для нас. Мы приехали сюда, чтобы победить, но играли против очень хорошей команды – московского ЦСКА. У них отличные игроки. Наша цель заключалась в том, чтобы выиграть, но это не удалось. Мы должны забыть эту игру и сосредоточиться на следующей», — заявил он.

Поединок, который состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершилась со счетом 2:0. Первый гол в поединке оформил Мойзес, окончательный счет в этой встрече установил Рифат Жемалетдинов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Алексей Сухой.

В турнирной таблице национального первенства ЦСКА поднялся на пятую строчку, набрав 41 балл и на пять очков отставая от лидирующего «Краснодара», который также еще не провел поединок текущего тура. Махачкалинская команда расположилась на 12-й строчке, имея в активе 21 очко.

В следующем туре РПЛ ЦСКА дома сыграет с московским «Динамо», встреча состоится 6 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени. Махачкалинский клуб в тот же день примет на домашнем стадионе «Химки», стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

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