Гол Хвичи принес «ПСЖ» с Сафоновым победу в матче чемпионата Франции

«ПСЖ» с Сафоновым в составе разгромил «Сент-Этьен» в чемпионате Франции

«ПСЖ» с разгромным счетом обыграл «Сент-Этьен» в 27-м туре чемпионата Франции.

Игра прошла в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар» и завершилась с результатом 6:1 в пользу парижского клуба. Счет в матче открыли хозяева на 9-й минуте, отличился Лукас Стассин. НА 43-й минуте Гонсало Рамуш реализовал пенальти и сравнял счет. Во втором тайме «ПСЖ» забил четыре мяча за 16 минут: отличились Хвича Кварацхелия (50-я минута), Дезире Дуэ (53-я), Жоау Невеш (62-я), а на 66-й минуте Дуэ оформил дубль. Окончательный счет в матче был установлен на 90-й минуте игры, отличился Ибрагим Мбайе.

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

«ПСЖ» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. За 27 туров команда набрала 71 очко. У идущего вторым «Марселя» после 26 игр оказалось 49 баллов. «Сент-Этьен» — аутсайдер турнира, команда идет на предпоследнем месте в таблице, имея 20 очков.

Сафонов перешел в состав парижского клуба в летнее трансферное окно 2024 года из «Краснодара». Вратарь конкурирует за место в воротах с итальянским голкипером Джанлуиджи Доннаруммой. Сафонов не был вызван на мартовские матчи сборной России.

Ранее в сборной России призвали Сафонова быстрее урегулировать спор с бывшей женой.