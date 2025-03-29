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Сафонов пропустил быстрый гол в матче чемпионата Франции

Голкипер «ПСЖ» Сафонов пропустил на 9-й минуте матча чемпионата Франции
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Sarah Meyssonnier/REUTERS

Российский голкипер парижского «ПСЖ» Матвей Сафонов пропустил на 9-й минуте матча 27-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном».

Нападающий хозяев Люка Стассен ударом головой поразил ворота «ПСЖ» с близкого расстояния, Сафонов не смог отбить мяч.

Игра проходит в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар», стартовый свисток для футболистов прозвучал в 21:00 по московскому времени. Идет первый тайм, счет 1:1. В составе «ПСЖ» голом на 43-й минуте отметился Гонсалу Рамуш, реализовавший пенальти.

«ПСЖ» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. За 26 туров команда набрала 68 очков. У идущего вторым «Марселя» после 26 игр оказалось 49 баллов. «Сент-Этьен» — аутсайдер турнира, команда идет на предпоследнем месте в таблице, имея 20 очков.

Сафонов перешел в состав парижского клуба в летнее трансферное окно 2024 года из «Краснодара». Вратарь конкурирует за место в воротах с итальянским голкипером Джанлуиджи Доннаруммой. Сафонов не был вызван на мартовские матчи сборной России.

Ранее в сборной России призвали Сафонова быстрее урегулировать спор с бывшей женой.

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Футбол. Чемпионат Франции
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