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ЦСКА одолел «Динамо» в матче РПЛ

ЦСКА со счетом 2:0 переиграл махачкалинское «Динамо» в 22-м туре РПЛ
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Московский ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Поединок, который состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершилась со счетом 2:0. Первый гол в поединке оформил Мойзес, окончательный счет в этой встрече установил Рифат Жемалетдинов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Алексей Сухой.

В турнирной таблице национального первенства ЦСКА поднялся на пятую строчку, набрав 41 балл и на пять очков отставая от лидирующего «Краснодара», который также еще не провел поединок текущего тура. Махачкалинская команда расположилась на 12-й строчке, имея в активе 21 очко.

В следующем туре РПЛ ЦСКА дома сыграет с московским «Динамо», встреча состоится 6 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени. Махачкалинский клуб в тот же день примет на домашнем стадионе «Химки», стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

Ранее в «Динамо» рассказали, как обыграли «Оренбург».

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