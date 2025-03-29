Сафонов попал в старт «ПСЖ» на матч в чемпионате Франции

Голкипер Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» на матч с «Сент-Этьеном»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе парижской команды на матч 27-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном».

Также с первых минут в поединке сыграет грузинский полузащитник парижан Хвича Кварацхелия, известный в России по выступлениям за московский «Локомотив» и казанский «Рубин».

«ПСЖ»: Сафонов, Эрнандес, Бералдо, Пачо, Заир-Эмери, Невеш, Фабиан Руис, Дуэ, Кварацхелия, Рамуш, Баркола.

Игра состоится в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 21:00 по московскому времени.

«ПСЖ» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. За 26 туров команда набрала 68 очков. У идущего вторым «Марселя» после 26 игр оказалось 49 баллов. «Сент-Этьен» — аутсайдер турнира, команда идет на предпоследнем месте в таблице, имея 20 очков.

Сафонов перешел в состав парижского клуба в летнее трансферное окно 2024 года из «Краснодара». Вратарь конкурирует за место в воротах с итальянским голкипером Джанлуиджи Доннаруммой. Сафонов не был вызван на мартовские матчи сборной России.

Ранее в сборной России призвали Сафонова быстрее урегулировать спор с бывшей женой.