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ЦСКА и «Динамо» назвали стартовые составы на матч РПЛ

ЦСКА и «Динамо» объявили составы на матч 22-го тура чемпионата России
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Максим Богодвид/РИА Новости

Московский ЦСКА и махачкалинское «Динамо» объявили стартовые составы на матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Роша, Келлвен, Обляков, Бистрович, Файзуллаев, Пьянич, Мусаев, Гуарирапа.

«Динамо»: Магомедов, Табидзе, Шумахов, Пальцев, Аззи, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Сердеров, Касинтура, Агаларов.

Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого Алексей Сухой.

В турнирной таблице национального первенства ЦСКА идет на шестой строчке, набрав 38 баллов и на восемь очков отставая от лидирующего «Краснодара», который также еще не провел поединок текущего тура. Махачкалинская команда расположилась на 12-й строчке, имея в активе 21 очко.

В следующем туре РПЛ ЦСКА дома сыграет с московским «Динамо», встреча состоится 6 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени. Махачкалинский клуб в тот же день примет на домашнем стадионе «Химки», стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

Ранее в РПЛ оценили реакцию «Зенита» на решение по голу «Спартака».

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