«Адреналин испарился»: тренер объяснил разгром «Локомотива» от «Крыльев Советов»

Российский тренер Валерий Непомнящий объяснил разгром московского «Локомотива» от самарских «Крыльев Советов» тем, что москвичи пропустили два быстрых мяча, и у них испарился адреналин, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Нельзя сказать, что «Крылья Советов» в таблице соответствуют занимаемому месту. Команда очень боевая, игра хорошо отлажена, настроена. А «Локомотив» просто не справился психологически», — добавил Непомнящий.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Самара Арена», завершилась с результатом 5:1. Самарцы забили четыре безответных мяча уже в первом тайме: на 2-й минуте отличился Доминик Орос, на 4-й — Иван Сергеев. На 32-й минуте гол забил Иван Олейников, а на 40-й — Гленн Бейл. В начале второго тайма Сергеев оформил дубль на 49-й минуте, а на 62-й Бейл забил в свои ворота и установил окончательный счет.

Ранее разгром «Локомотива» от «Крыльев Советов» назвали трагедией.