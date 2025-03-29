Депутат Журова о Касаткиной: страна в нее не вкладывала

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение теннисистки Дарьи Касаткиной выступать за Австралию, отметив, что у спортсменки есть свои основания, передает Sport24.

«У Касаткиной есть свои основания. Для нас в этой ситуации не все понятно, для меня тоже. Но у человека есть своя жизнь и мнение, поэтому ей, наверное, так комфортнее. Касаткину нельзя ни в чем обвинять, потому что страна в нее не вкладывала», — сказала Журова.

Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли Джин Кинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона. Самым необычным достижением в ее карьере стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году спортсменка установила мировой рекорд, выполнив наибольшее количество твинеров (ударов между ногами спиной к сетке) за одну минуту.

Ранее олимпийский чемпион рассказал, можно ли считать предательством смену Касаткиной спортивного гражданства.