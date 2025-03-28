Легенда ЦСКА заявил, что Дзюбу надо было с почестями проводить из сборной

Легенда ЦСКА Пономарев: Дзюбу надо было с почестями проводить из сборной России

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что нападающий «Акрона» Артем Дзюба, анонсировавший уход из спорта в 2026 году, мог торжественно завершить карьеру в национальной сборной России после товарищеской игры с Гренадой.

По его словам, организаторам стоило продумать церемонию проводов игрока, который стал рекордсменом по числу забитых мячей.

«Дзюба — лидер сборной России по забитым голам, лидер по общему числу голов, это здорово! Не знаю, почему его торжественно не проводили из сборной после последнего матча с Гренадой. Ему надо было сделать красивые проводы, с честью и достоинством проводить из национальной команды. Он это заслужил. Странно, почему этого не сделали», — заявил Пономарев.

Дзюба забил свой 31-й мяч в 56 встречах в составе сборной России в матче против Гренады (5:0) и обошел Александра Кержакова, став единоличным обладателем рекорда по результативности. Матч состоялся 19 марта.

В весенней части сезона на его счету два забитых мяча в двух матчах Российской премьер-лиги в составе тольяттинского «Акрона» и один гол в одной игре Кубка. Всего Дзюба в текущем сезоне оформил 5+3 в 13 играх РПЛ.

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