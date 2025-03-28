Легенда ЦСКА не верит в «Спартак» в игре против «Ахмата»

Легенда ЦСКА Пономарев заявил, что «Спартак» не выиграет у «Ахмата»

Экс-футболист сборной CCCP Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что московский «Спартак» не выиграет у грозненского «Ахмата» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его словам, грозненцы дома традиционно неплохо играют против красно-белых.

«Ахмат» выглядит неплохо весной, «Спартак» провел блестящую игру с «Зенитом», выглядел мобильно, интересно. Думаю, что команды сыграют вничью — грозненцы не дадут разбежаться спартаковцам, они знают, как играть против подобных команд, смогут с ними справиться. После «Зенита» «Спартаку» будет тяжеловато, но очко точно наберут. Тяжеловато будет за победу в Грозном им бороться», — сказал Мостовой.

После 21-го тура национального первенства в турнирной таблице лидирует «Краснодар», набравший 46 очков. Дальше в тройке лидеров идут московский «Спартак» и петербургский «Зенит», имеющие равное количество баллов — 43. На четвертом месте расположился столичный «Локомотив» (40 баллов), следом «Динамо» из Москвы — 38. На балл меньше имеет ЦСКА, который замыкает топ-6.

В 22-м туре РПЛ «Краснодар» сыграет с «Факелом», «Зенит» проведет матч с «Рубином», ЦСКА сразится с махачкалинским «Динамо», московское «Динамо» сыграет с «Оренбургом», а «Локомотив» — с «Крыльями Советов».

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