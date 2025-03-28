Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Канадский хоккеист побил рекорд Гретцки

Нападающий «Питтсбурга» Кросби побил один из рекордов Гретцки
close
Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Канадский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Сидни Кросби провзошел достижение легендарного соотечественника Уэйна Гретцки.

Во встрече против «Баффало Сейбрз» (3:7) он отметился заброшенной шайбой. Это очко стало для него 80-м в сезоне. Подобный сезон — 20-й в карьере для Кросби, а у Гретцки таких сезонов было 19.

Всего в активе Кросби 1676 (618+1058) очков в 1344 проведенных матчах. В текущем сезоне НХЛ «Питтсбург» занимает 14-е место в Восточной конференции, набрав 69 очков за 74 матча.

Ранее российский хоккеист Никита Кучеров повторил достижение Александра Овечкина, в 32-й раз за карьеру набрав минимум четыре очка за матч. Лидирует по этому показателю Сидни Кросби (42).

Самому же Овечкину осталось забросить пять шайб для повторения достижения Гретцки по числу заброшенных в регулярных чемпионатах шайб: на счету Овечкина 889, а у Гретцки — 894. Соответственно, чтобы стать лучшим снайпером в истории НХЛ, нужно отличиться шесть раз.

Ранее стало известно о необычной традиции Овечкина.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами