Канадский хоккеист побил рекорд Гретцки

Канадский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Сидни Кросби провзошел достижение легендарного соотечественника Уэйна Гретцки.

Во встрече против «Баффало Сейбрз» (3:7) он отметился заброшенной шайбой. Это очко стало для него 80-м в сезоне. Подобный сезон — 20-й в карьере для Кросби, а у Гретцки таких сезонов было 19.

Всего в активе Кросби 1676 (618+1058) очков в 1344 проведенных матчах. В текущем сезоне НХЛ «Питтсбург» занимает 14-е место в Восточной конференции, набрав 69 очков за 74 матча.

Ранее российский хоккеист Никита Кучеров повторил достижение Александра Овечкина, в 32-й раз за карьеру набрав минимум четыре очка за матч. Лидирует по этому показателю Сидни Кросби (42).

Самому же Овечкину осталось забросить пять шайб для повторения достижения Гретцки по числу заброшенных в регулярных чемпионатах шайб: на счету Овечкина 889, а у Гретцки — 894. Соответственно, чтобы стать лучшим снайпером в истории НХЛ, нужно отличиться шесть раз.

Ранее стало известно о необычной традиции Овечкина.