Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кожевников заявил, что СКА не повезло в игре с «Динамо»

Экс-хоккеист Кожевников заявил, что «Динамо» чуть больше повезло в игре со СКА
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в интервью «Газете.Ru» заявил, что в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина между московским «Динамо» и СКА чуть удачливее оказались игроки столичной команды.

«Моменты были у обеих команд, СКА свои не реализовал, к сожалению. Равная игра, кому-то повезло больше, кому-то меньше. С завершением атаки у питерцев проблемы. Удаления? В любой игре будут нарушения, это нормально, это плей-офф. По одной игре судить, кто пройдет дальше, нельзя ни в коем случае. Шансы равные у обеих команд, один матч ни о чем не говорит», — заявил Кожевников.

Встреча, которая прошла 27 марта, завершилась со счетом 3:1. В первом периоде игрок «Динамо» Дилан Сикура. До перерыва Захар Бардаков восстановил равновесие в счете, но через три минуты Захар Бардаков вновь вывел «Динамо» вперед. В третьем периоде Никита Гусев установил окончательный счет матча.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

«Динамо» повело в серии до четырех побед со счетом 1:0. Следующий матч состоится в Москве 29 марта.

Ранее Александр Овечкин рассказал, как ему удается сохранять голевое чутье.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами