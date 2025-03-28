Кожевников заявил, что СКА не повезло в игре с «Динамо»

Экс-хоккеист Кожевников заявил, что «Динамо» чуть больше повезло в игре со СКА

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в интервью «Газете.Ru» заявил, что в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина между московским «Динамо» и СКА чуть удачливее оказались игроки столичной команды.

«Моменты были у обеих команд, СКА свои не реализовал, к сожалению. Равная игра, кому-то повезло больше, кому-то меньше. С завершением атаки у питерцев проблемы. Удаления? В любой игре будут нарушения, это нормально, это плей-офф. По одной игре судить, кто пройдет дальше, нельзя ни в коем случае. Шансы равные у обеих команд, один матч ни о чем не говорит», — заявил Кожевников.

Встреча, которая прошла 27 марта, завершилась со счетом 3:1. В первом периоде игрок «Динамо» Дилан Сикура. До перерыва Захар Бардаков восстановил равновесие в счете, но через три минуты Захар Бардаков вновь вывел «Динамо» вперед. В третьем периоде Никита Гусев установил окончательный счет матча.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

«Динамо» повело в серии до четырех побед со счетом 1:0. Следующий матч состоится в Москве 29 марта.

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