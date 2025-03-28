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«Любовь и ненависть»: поступок Овечкина в адрес вратаря соперника назвали потрясающим

Нападающий «Миннесоты» Фолиньо назвал рукопожатие Овечкина и Флери потрясающим
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Geoff Burke/IMAGN IMAGES/Reuters

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Маркус Фолиньо прокомментировал поступок россиянина из «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в адрес вратаря команды Марка-Андре Флери. Его слова приводит пресс-служба лиги.

«Это потрясающе. Эти отношения похожи на любовь и ненависть, но это один из тех случаев, когда ты просто снимаешь шляпу перед другим парнем и битвами, которые были в Питтсбурге и Вашингтоне», — заявил Фолиньо.

28 марта «Вашингтон» проиграл «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата (2:4). В составе победителей точными бросками отметились Мэтт Болди и Джон Меррилл, а также Фредерик Годро, который оформил дубль. За «Вашингтон» отличились Мэтт Рой и Брэндон Дьюхейм. Овечкин очков не набрал.

После матча россиянин вернул команду на лед для рукопожатия с 40-летним вратарем «Уайлд», который завершит карьеру в конце этого сезона.

На счету Овечкина 889 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Теперь капитану «Вашингтона» осталось забросить пять шайб для повторения достижения легендарного канадца Уэйна Гретцки и шесть — для того, чтобы стать лучшим снайпером всех времен.

В активе Флери 1048 матчей в лиге. В 573 из них он одержал победу и 76 раз сыграл «на ноль».

Ранее российский хоккеист повторил достижение Овечкина.

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