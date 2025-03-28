Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Легенду «Барселоны», больше года отсидевшего в тюрьме за изнасилование, признали невиновным

Экс-футболиста Дани Алвеса признали невиновным по делу об изнасиловании
close
Global Look Press

Бывший футболист каталонской «Барселоны» Дани Алвес, отсидевший в тюрьме более года по делу об изнасиловании, признан невиновным, передает «Советский спорт» со ссылкой на RMC Sport.

Футболиста приговорили к 4,5 года лишения свободы, но Высшая судебная палата Испании отменила предыдущий вердикт из-за недостаточных доказательств, за исключением свидетельства потерпевшей.

25 марта 2024 года Алвес вышел из тюрьмы. Он, помимо внесения залога в размере €1 млн, передал два своих паспорта, бразильский и испанский, через свою защиту. Футболист не мог покинуть территорию страны. Раз в неделю он был обязан отмечаться в суде.

Алвес находился в тюрьме в течение 14 месяцев.

22 февраля 2024 года бывшего защитника сборной Бразилии и «Барселоны» Дани Алвеса приговорили к 4,5 года тюрьмы за изнасилование. В январе 2023 года футболист был заключен под стражу после того, как одна из женщин обратилась в полицию с заявлением о том, что 30 декабря футболист засунул ей руку под нижнее белье в одном из ночных клубов Барселоны.

Ранее Дани Алвес впервые появился на поле после выхода из тюрьмы.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами