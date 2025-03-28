Легенду «Барселоны», больше года отсидевшего в тюрьме за изнасилование, признали невиновным

Бывший футболист каталонской «Барселоны» Дани Алвес, отсидевший в тюрьме более года по делу об изнасиловании, признан невиновным, передает «Советский спорт» со ссылкой на RMC Sport.

Футболиста приговорили к 4,5 года лишения свободы, но Высшая судебная палата Испании отменила предыдущий вердикт из-за недостаточных доказательств, за исключением свидетельства потерпевшей.

25 марта 2024 года Алвес вышел из тюрьмы. Он, помимо внесения залога в размере €1 млн, передал два своих паспорта, бразильский и испанский, через свою защиту. Футболист не мог покинуть территорию страны. Раз в неделю он был обязан отмечаться в суде.

Алвес находился в тюрьме в течение 14 месяцев.

22 февраля 2024 года бывшего защитника сборной Бразилии и «Барселоны» Дани Алвеса приговорили к 4,5 года тюрьмы за изнасилование. В январе 2023 года футболист был заключен под стражу после того, как одна из женщин обратилась в полицию с заявлением о том, что 30 декабря футболист засунул ей руку под нижнее белье в одном из ночных клубов Барселоны.

Ранее Дани Алвес впервые появился на поле после выхода из тюрьмы.