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Дани Алвес впервые появился на поле после выхода из тюрьмы

Daily Mail: Дани Алвес впервые сыграл в футбол после выхода из тюрьмы

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Global Look Press

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес был впервые замечен на футбольном поле после освобождения из тюрьмы. Об этом сообщает Daily Mail.

Алвес принял участие в неформальном матче на искусственном газоне в Барселоне. Он был одет в футболку аргентинского клуба «Бока Хуниорс», хотя никогда не выступал за эту команду. Он вышел на поле, использовав приложение, которое позволяет местным игрокам договариваться о таких матчах.

25 марта Алвес вышел из тюрьмы. Он, помимо внесения залога в размере €1 млн, передал два своих паспорта, бразильский и испанский, через свою защиту. Футболист не сможет покинуть территорию страны. Раз в неделю он обязан отмечаться в суде.

Алвес находился в тюрьме в течение 14 месяцев.

22 февраля 2024 года бывшего защитника сборной Бразилии и «Барселоны» Дани Алвеса приговорили к 4,5 года тюрьмы за изнасилование. В январе 2023 года футболист был заключен под стражу после того, как одна из женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что 30 декабря футболист засунул ей руку под нижнее белье в одном из ночных клубов Барселоны.

Ранее гол Криштиану Роналду принес Португалии победу в матче Лиги наций.

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