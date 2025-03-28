Дзюба: Кержакову не по себе, что я побил два его рекорда за две недели

Дзюба не верит в то, что Кержаков не следит за его рекордами

Футболист тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил, что экс-форвард Александр Кержаков расстроен из-за потери рекордов по забитым мячам за сборную России и по забитым мячам за всю историю российского футбола, передает Sport24.

«Кержаков всегда был голоден и хотел забивать. Поэтому я убежден: ему не по себе, что за две недели я побил сразу два его рекорда», — сказал Дзюба.

Дзюба забил свой 31-й мяч в 56 встречах в составе сборной России в матче против Гренады (5:0) и обошел Александра Кержакова, став единоличным обладателем рекорда по результативности. Матч состоялся 19 марта. В весенней части сезона на его счету два забитых мяча в двух матчах Российской премьер-лиги в составе тольяттинского «Акрона» и один гол в одной игре Кубка. Всего Дзюба в текущем сезоне оформил 5+3 в 13 играх Российской премьер-лиги.

Игра против Замбии состоялась 25 марта и завершилась победой России со счетом 5:0. Российская сборная проводит только товарищеские встречи с 2022 года из-за отстранения от международных турниров.

Ранее Дзюба сказал, что разговаривал с богом.