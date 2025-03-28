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«Это раздражает»: Черчесов о товарищеских матчах сборной России

Черчесов о товарищеских матчах сборной России: это раздражает
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что товарищеские матчи национальной команды могут раздражать, когда некоторые соперники приезжают играть не основными составами, передает РИА Новости.

«Бывает, что даже те сборные, которые приезжают, выходят неосновным составом. Это раздражает. Не завидую Карпину, потому что ты даже не можешь оценить игроков», — сказал Черчесов.

19 марта сборная России под руководством Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола и Союз европейских ассоциаций отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось о том, что сборная России идет на мировой рекорд.

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