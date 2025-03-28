Дзюба о Мостовом: он ничего не добился со сборной

Дзюба заявил, что Мостовой ничего не добился со сборной

Лучший бомбардир в истории сборной России Артем Дзюба заявил, что не стоит преуменьшать его достижение, передает Sport24.

«Я читал высказывание Юрия Семина, который заявил, что 31 гол — мало. Я сыграл всего 56 матчей. Почему не смог Мостовой, у которого больше матчей за сборную, чем у меня? Что он выиграл со сборной, чего добился?» — сказал Дзюба.

Дзюба забил свой 31-й мяч в 56 встречах в составе сборной России в матче против Гренады (5:0) и обошел Александра Кержакова, став единоличным обладателем рекорда по результативности. Матч состоялся 19 марта. В весенней части сезона на его счету два забитых мяча в двух матчах Российской премьер-лиги в составе тольяттинского «Акрона» и один гол в одной игре Кубка. Всего Дзюба в текущем сезоне оформил 5+3 в 13 играх Российской премьер-лиги.

Игра против Замбии состоялась 25 марта и завершилась победой России со счетом 5:0. Российская сборная проводит только товарищеские встречи с 2022 года из-за отстранения от международных турниров.

Ранее Дзюба ответил на вопрос, сколько будет длиться его примирение с Валерием Карпиным.