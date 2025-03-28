Дзюба ответил на вопрос, сколько будет длиться его примирение с Карпиным

Футболист Артем Дюба выразил надежду на то, что его примирение с главным тренером сборной России Валерием Карпиным будет навсегда, передает Sport24.

«С моей стороны будет бесстыдством говорить про него что-то негативное. Надо признавать хорошие поступки людей и самому меняться. Плюс с Георгичем у нас уже давно не было открытого конфликта», — сказал Дзюба.

Дзюба забил свой 31-й мяч в 56-ти встречах в составе сборной России в матче против Гренады (5:0) и обошел Александра Кержакова, став единоличным обладателем рекорда по результативности. Матч состоялся 19 марта. В весенней части сезона на его счету два забитых мяча в двух матчах Российской премьер-лиги в составе тольяттинского «Акрона» и один гол в одной игре Кубка. Всего Дзюба в текущем сезоне оформил 5+3 в 13 играх Российской премьер-лиги.

Игра против Замбии состоялась 25 марта и завершилась победой России со счетом 5:0. Российская сборная проводит только товарищеские встречи с 2022 года из-за отстранения от международных турниров.

Ранее Дзюба рассказал, за что его похвалил Карпин в сборной.