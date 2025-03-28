Дзюба рассказал, за что его похвалил Карпин в сборной

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба рассказал, что главный тренер сборной России Валерий Карпин похвалил его за физическое состояние на мартовских сборах национальной команды, передает Sport24.

«Мы обсудили только мое физическое состояние. Все показатели у меня были в норме, Карпину это понравилось: «Красава, вопросов нет», — сказал Дзюба.

Дзюба забил свой 31-й мяч в 56-ти встречах в составе сборной России в матче против Гренады (5:0) и обошел Александра Кержакова, став единоличным обладателем рекорда по результативности. В весенней части сезона на его счету два забитых мяча в двух матчах Российской премьер-лиги в составе тольяттинского «Акрона» и один гол в одной игре Кубка. Всего Дзюба в текущем сезоне оформил 5+3 в 13 играх Российской премьер-лиги.

Игра против Замбии состоялась 25 марта и завершилась победой России со счетом 5:0. Российская сборная проводит только товарищеские встречи с 2022 года из-за отстранения от международных турниров.

Ранее была названа причина, по которой Дзюба не сыграл с Замбией.