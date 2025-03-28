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«Вашингтон» Овечкина проиграл «Миннесоте» в матче НХЛ

«Вашингтон» проиграл «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НХЛ
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Geoff Burke/IMAGN IMAGES/Reuters

«Вашингтон», за который выступает российский хоккеист Александр Овечкин, проиграл «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:4.

В составе победителей точными бросками отметились Мэтт Болди и Джон Меррилл, а также Фредерик Годро, который оформил дубль. За «Вашингтон» отличились Мэтт Рой и Брэндон Дьюхейм. Овечкин очков не набрал.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает первое место, набрав 103 очка. «Миннесота» идет на седьмой строчке в Восточной конференции, имея в активе 87 баллов.

26 марта «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Виннипег Джетс» в овертайме со счетом 2:3. Одну из шайб в составе гостей забросил Овечкин.

Эта шайба оказалась для российского форварда 889-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он еще на шаг приблизился к снайперскому рекорду Гретцки: теперь капитану «Вашингтона» осталось забросить пять шайб для повторения достижения легендарного канадца и шесть — для того, чтобы стать лучшим снайпером всех времен.

Ранее Овечкина назвали прирожденным снайпером.

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