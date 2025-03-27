Комментатор назвал главного фаворита Кубка Гагарина

Комментатор Континентальной хоккейной лиги Филипп Майков высказался для «Газеты.Ru» о серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и нижегородским «Торпедо», назвав команду Игоря Никитина главным фаворитом всего розыгрыша.

«В принципе, «Локомотив» я, наверное, вообще вижу главным претендентом на Кубок Гагарина, даже не потому что эта команда как-то повзрослела – куда ей еще взрослеть? Но, думаю, определенные выводы из поражения от «Магнитки»-то они сделали. «Локомотив» – это 100% команда, претендующая на финал Кубка Гагарина. И против «Торпедо» стандартная история, когда такая легкая бегущая команда встречается с вот таким вот мастодонтом, который здорово умеет не позволять играть другим. И для молодой бегущей это вообще наихудший сценарий. Поэтому здесь, я думаю, «Локомотив» достаточно просто пройдет», — считает Майков.

«Локомотив» в прошлом сезоне дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил со счетом 0-4 в серии магнитогорскому «Металлургу». В этом сезоне ярославцы выиграли регулярный чемпионат, а в первом матче серии с «Торпедо» одержали победу на своем льду со счетом 3:1.

Ранее челябинский «Трактор» сенсационно проиграл владивостокскому «Адмиралу» в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ.