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Комментатор назвал фаворита в серии «Динамо» против СКА в Кубке Гагарина

Комментатор Майков: «Динамо» пройдет СКА в Кубке Гагарина
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Максим Богодвид/РИА Новости

Хоккейный комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил», оценил для «Газеты.Ru» шансы московского «Динамо» и санкт-петербургского СКА в серии первого раунда Кубка Гагарина.

«Динамо» очень прям неплохо накатило под конец регулярки. СКА волнами как играл весь сезон, так и играет. Поэтому тут просто главный вопрос, на какой в итоге волне они подходят к этому плей-офф. Если на хорошей и на подъеме, то, думаю, они покусаются. Если нет, то, мне кажется, «Динамо» с достаточно весомым преимуществом пройдет. По крайней мере, «Динамо» в последние месяца полтора очень хорошее впечатление производит. И тоже один из скрытых претендентов, по крайней мере, на третий раунд, либо же даже финал. Поэтому здесь «Динамо» пойдет дальше, — считает Майков.

«Динамо» заняло второе место в Западной конференции, в то время как СКА пробился в плей-офф с седьмого места на Западе. Серия пройдет до четырех побед. В прошлом сезоне «Динамо» и СКА добрались до второго раунда Кубка Гагарина, уступил челябинскому «Трактору» (0-4) и екатеринбургскому «Автомобилисту» (1-4) соответственно.

Ранее экс-тренер сборной России объяснил, когда можно будет назвать фаворита Кубка Гагарина.

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