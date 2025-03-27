Булыкин рассказал, кого не должны вызывать в сборную России

Экс-футболист Булыкин: не хотелось бы, чтобы в сборную вызывали тех, кто не играет

Бывший нападающий сборной России по футболу, а ныне политик Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о национальной команде страны, отметив, что большая обойма игроков в распоряжении Валерия Карпина связана с тем, что сборная сейчас не играет официальные матчи. Именно поэтому тренер пробует разные варианты и просматривает большое количество игроков, ранее не привлекавшихся к игре за главную команду страны.

«Тут еще непонятно, когда мы вернемся на международную арену, это раз. А во-вторых, можно посмотреть побольше народу. Единственное, не хотелось бы, чтобы люди, которые не играют в своих командах или давно не выходили, вызывались в сборную. Все-таки в сборную должны вызываться лучшие, кто находятся в лучшей форме. А не так, что провел две игры, и тебя уже вызывают. Хочется, чтобы этот баланс соблюдался», — отметил Булыкин.

В своих двух первых товарищеских матчах в 2025 году сборная России в марте обыграла команды Гренады и Замбии с одинаковым счетом 5:0. В первой встрече Артем Дзюба забил свой 31-й мяч за национальную команду и стал единолично лучшим бомбардиром в ее истории.

Ранее сообщалось о том, что сборная России имеет лучшую серию в мировом футболе.