Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что выбрал футбол, а не хоккей из-за лени, передает «Советский спорт».

«Летом играли в футбол, в хоккей — зимой. В 13 лет тренер попросил определиться. В тот момент было лень в семь утра ходить с большим рюкзаком амуниции на хоккей», — сказал Карпин.

19 марта сборная России под руководством Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола и Союз европейских ассоциаций отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось о том, что сборная России идет на мировой рекорд.