Названа самая интересная пара плей-офф Кубка Гагарина на Западе

Комментатор Континентальной хоккейной лиги Филипп Майков назвал для «Газеты.Ru» фаворита серии между минским «Динамо» и московским ЦСКА в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

«Самая интересная пара на Западе – это, конечно, минское «Динамо» против ЦСКА, потому что за ЦСКА все равно какой-никакой кубковый опыт, даже несмотря на вылет в первом раунде прошлого плей-офф. Минск явно повзрослел за этот сезон, и им отчасти повезло попасть вот сейчас на ЦСКА, потому что, в принципе, в прошлом плей-офф они против московского «Динамо» неплохо местами смотрелись, но прям вот объективно не вывезли, а вот сейчас против ЦСКА, учитывая, что они у ЦСКА четыре победы из четырех в регулярке забрали, я бы видел фаворитом именно Минск. Для дальнейшей сетки это как будто может быть интереснее», — подчеркнул Майков.

«Динамо» одержало победы во всех матчах против ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ, а в первой игре серии плей-офф сумело выиграть на своем льду (5:2), хотя по ходу встречи уступало со счетом 0:2.

Ранее экс-тренер сборной России объяснил, когда можно будет назвать фаворита Кубка Гагарина.