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Гашек: НХЛ не позволяет российским игрокам выступить против СВО

Гашек раскритиковал НХЛ, запретившую российским игрокам высказываться об СВО
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Alexander Chernykh/Global Look Press

Бывший чешский голкипер Доминик Гашек на своей странице в социальной сети X заявил, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) не позволяет российским хоккеистам, которые играют в ее клубах, выступить против проведения специальной военной операции России на Украине.

«За более чем три года НХЛ не помогла и не позволила российским игрокам официально осудить специальную военную операцию. Это значит, что даже те российские игроки, которые не согласны с проведением СВО не получили от НХЛ возможности официально дистанцироваться от действий своей страны», — написал Гашек.

Гашек неоднократно высказывался против российских спортсменов. Экс-хоккеист не раз подвергал критике руководство Национальной хоккейной лиги за то, что оно не запретило российским хоккеистам выступать в своем турнире после начала СВО. Сам Гашек на протяжении одного сезона в своей карьере защищал цвета московского «Спартака».

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный Олимпийский комитет. Гашек в своих высказываниях уже призвал не допускать Россию на ОИ.

Ранее Гашек назвал согласие Трампа с Путиным по поводу матча НХЛ и КХЛ госизменой и преступлением.

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