Российский паралимпиец лишен медалей Олимпиады-2014 из-за допинга

Российский паралимпиец Николай Полухин лишен золотой и двух серебряных индивидуальных наград зимних Паралимпийских игр 2014 года в Сочи в биатлоне за нарушение антидопинговых правил. Информация об этом появилась на официальном сайте Международного паралимпийского комитета (IPC).

Спортсмен наказан за подмену допинг-проб. Информацию о нарушении IPC передало Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Перепроверка проб спортсмена дала указание на то, что состав его мочи менялся, а на самой пробирке были обнаружены царапины.

Обвинение в подмене было предъявлено Полухину в 2023 году. Спортсмен признал, что использовал триметазидин вне соревнований в феврале 2014 года, что было разрешено, однако отрицал тот факт, что каким-либо образом подменял пробы. Однако независимый трибунал IPC посчитал, что атлет должен был принимать активное участие и сотрудничать в предоставлении чистой биологической жидкости.

Полухин также завоевывал медали на зимней Паралимпиаде в 2010 году — золото, два серебра и бронза в лыжных гонках, а также две серебряные награды в биатлоне.

Ранее был назван фигурист, которого чаще всего проверяли на допинг в 2025 году.