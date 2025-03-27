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«Было ощущение, что меня стошнит»: Туктамышева о прокате на «Русском вызове»

Фигуристка Туктамышева хотела отказаться от номера на «Русском вызове»
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Александр Вильф/РИА Новости

Фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от своего выступления на турнире шоу-программ «Русский вызов» и призналась, что прокат дался ей не просто. Ее слова приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Номер получился очень насыщенный. Сначала я даже думала отказаться от него, потому что он на самом деле был очень сложным. Были моменты, когда я заканчивала и появлялось ощущение, что меня стошнит из-за такой серьезной нагрузки. Все-таки немолодая уже. (Смеется). Если честно, я думала, что не вывезу всего. Но вывезла…» — рассказала она.

Туктамышева показала номер с акцентом на индивидуальность и яркую актерскую игру. По ходу выступления чемпионка мира постоянно меняла цвета и длину перчаток, а после проката объяснила, что ее выступление рассказывало о непостоянстве женщины, у которой постоянно меняются настроение и эмоции. В итоге Туктамышева заняла третье место, уступив только выигравшему Марку Кондратюку и ставшему вторым Дмитрию Алиеву. В прошлом году Туктамышева заняла на этом же турнире второе место после Алексея Ягудина, который в этот раз был ведущим.

По ходу сезона-2023/24 Туктамышева, которой в 2024 году исполнилось 28 лет, сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры.

Ранее был назван самый многогранный номер на турнире по фигурному катанию «Русский вызов».

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