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Назван самый многогранный номер на турнире по фигурному катанию «Русский вызов»

Экс-фигуристка Попова: Туктамышева показала необычный и многогранный номер
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Алексей Даничев/РИА Новости

Знаменитая отечественная фигуристка Бетина Попова, выступавшая в танцах на льду и выигравшая Универсиаду, а также этапы Гран-при, назвала для «Газеты.Ru» самый необычный и многогранный номер турнира шоу-программ «Русский вызов», отметив Елизавету Туктамышеву.

«Елизавета Туктамышева показала очень интересный, необычный и многогранный номер. Хорошо, что Лиза нам его потом разъяснила после выступления. Было очень интересно увидеть ее в таком экспериментальном для себя виде», — рассказала Попова.

Елизавета Туктамышева показала номер с акцентом на индивидуальность и яркую актерскую игру. По ходу выступления чемпионка мира постоянно меняла цвета и длину перчаток, а после проката объяснила, что ее выступление рассказывало о непостоянстве женщины, у которой постоянно меняются настроение и эмоции. В итоге Туктамышева заняла третье место, уступив только выигравшему Марку Кондратюку и ставшему вторым Дмитрию Алиеву. В прошлом году Туктамышева заняла на этом же турнире второе место после Алексея Ягудина, который в этот раз был ведущим.

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