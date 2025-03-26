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Булыкин рассказал, что сборной России дают матчи с Гренадой и Замбией

Экс-футболист Булыкин: у России сейчас нет хороших соперников, но играть надо
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Знаменитый отечественный футболист, экс-нападающий московских «Локомотива» и «Динамо», известных зарубежных клубов, включая немецкий «Байер» и «Аякс» из Нидерландов, а также сборной России Дмитрий Булыкин, ныне политик, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о том, насколько национальной команде страны необходимо проводить матчи в условиях отстранения от международных турниров, пусть даже соперники в товарищеских встречах находятся внизу международного рейтинга.

«Соперник, конечно, не самого высокого уровня, но наши ребята хорошо сыграли, показали красивую игру, забили голы. Игры сборной всегда нужны. Понятное дело, у нас сейчас нет хороших соперников, но с теми, кто есть, нужно себя хорошо показывать, забивать, радовать болельщиков», — считает Булыкин.

Сборная России в марте встретился с командами Гренады и Замбии, одержав над обеими победы с одинаковым счетом 5:0. Национальная команда страны не выступает в официальных встречах с 2022 года, когда была отстранена ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции.

Ранее появилась информация, что ФИФА начала процесс по возвращению России.

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