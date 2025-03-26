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«Очень голоден»: голкипер НХЛ заявил, что Овечкин играет на пределе возможностей

Вратарь «Миннесоты» Флери заявил, что Овечкин побьет рекорд в этом сезоне
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Daniel Kucin Jr./Imagn Images/Reuters

Вратарь «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флери выразил уверенность, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьет «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки уже в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его приводит слова приводит официальный сайт лиги.

«Он напоминает мне молодого Ови: очень голоден, хочет забивать голы. Он так счастлив после своих шайб. Если бы не травма, он бы закончил сезон с 50 голами, это невероятно. Он всегда играет на пределе своих возможностей, является потрясающим соперником. В свои 39 лет он все так же опасен, как и раньше», — заявил он.

26 марта «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Виннипег Джетс» в овертайме со счетом 2:3. Одну из шайб в составе гостей забросил Овечкин.

Эта шайба оказалась для российского форварда 889-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он еще на шаг приблизился к снайперскому рекорду Гретцки: теперь капитану «Вашингтона» осталось забросить пять шайб для повторения достижения легендарного канадца и шесть — для того, чтобы стать лучшим снайпером всех времен.

После этой игры НХЛ обновила прогноз по дате, когда россиянин побьет рекорд. При средней результативности Овечкина в 0,66 шайбы за игру предполагается, что историческое событие произойдет 16 апреля, когда «Кэпс» сыграют с «Айлендерс».

Ранее певец Сергей Жуков заявил о готовности записать песню с Овечкиным после рекорда.

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