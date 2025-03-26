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В УЕФА активно идут переговоры о возвращении России

В УЕФА начали активно обсуждать вопрос возвращения российских клубов
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Dado Ruvic/Reuters

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вес активнее обсуждают вопрос возвращения России на международную арену. Об этом пишет издание The Independent.

По информации источника, есть высокопоставленные футбольные деятели, которые «вернули бы Россию завтра же». Некоторые лица считают, что страну «вообще не следовало отстранять». Давление в организации из-за этого вопроса начинает возрастать.

«В настоящее время предпринимаются шаги по возвращению России в футбол», – сообщил высокопоставленный источник.

При этом отмечается, что ситуация с отстранением не будет изменена, пока не прекратится СВО. Однако высокопоставленные лица уже разрабатывают дорожную карту возвращения российских команд.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее появилась информация, что ФИФА начала процесс по возвращению России.

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