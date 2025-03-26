Месси поздравил Аргентину с победой над Бразилией в матче отбора на ЧМ-2026

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в своих социальных сетях поздравил национальную сборную с победой над командой Бразилии».

«На поле, вне его – где бы то ни было, эта сборная всегда говорит через футбол. Поздравляю с великолепным матчем вчера, а также с победой над Уругваем!» — написал Месси.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Монументаль» в городе Буэнос-Айрес, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. Уже на 4-й минуте первый мяч в этой встрече забил аргентинский нападающий Хулиан Альварес. На 12-й минуте хавбек Энцо Фернандес удвоил преимущество, а на 26-й расстояние сократил форвард бразильцев Матеус Кунья. На 37-й минуте полузащитник Алексис Макаллистер вернул разрыв в два мяча, а до разгромного счет довел Джулиано Симеоне на 71-й минуте.

Месси пропускает мартовские матчи команды из-за полученного повреждения.

В турнирной таблице южноамериканского отбора сборная Аргентины занимает первое место, набрав 31 очко. Коллектив Лионеля Скалони досрочно квалифицировался в финальную часть мундиаля. Бразилия идет четвертой с 21 баллом. Между ними располагаются сборные Эквадора (23) и Уругвая (21).

В следующем туре Аргентина сыграет в гостях с национальной командой Чили, а Бразилия — также на выезде с Эквадором. Обе встречи состоятся 4 июня.

Ранее сообщалось, что легендарный футболист собирается приехать в Россию.