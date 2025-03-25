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«Вашингтон» заключил новый контракт с канадцем с зарплатой почти как у Овечкина

«Вашингтон» подписал новый контракт с канадцем Чикраном с зарплатой $9 млн
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IMAGN IMAGES via Reuters

Канадский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Джейкоб Чикран подписал с коллективом новый контракт.

Отмечается, что по новому соглашению, которое заключено на восемь лет, Чикран будет получать $9 млн в год. Он станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. По средней зарплате он будет уступать лишь россиянину Александру Овечкину ($9,5 млн).

23 марта «Вашингтон» обыграл «Флориду Пантерз» со счетом 6:3. Следующий матч «столичные» проведут против «Виннипег Джетс» в ночь на 26 марта, стартовая сирена прозвучит в 3:00 по московскому времени.

В ночь на 21 марта «Вашингтон» победил «Филадельфию Флайерз» со счетом 3:2 и гарантировал себе выход в плей-офф.

Овечкин продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки. Его отставание составляет всего шесть голов. Канадец, в том числе выступавший за «Нью-Йорк Рейнджерс», за свою карьеру смог забросить 894 шайбы. В турнирной таблице Восточной конференции НХЛ «Вашингтон» занимает первое место, набрав 102 очка за 70 матчей.

Ранее стало известно о необычной традиции Овечкина.

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