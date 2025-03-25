Обвинения в адрес Блаттера и Платини сочли политически мотивированными

Судебные преследования в отношении бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера и экс-руководителя Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини могут быть связаны с политикой. Такое предположение в разговоре с «Газетой.Ru» сделал бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов.

«Мы все время говорим о том, что спорт должен быть вне политики, но они идут рука об руку — мы в этом убедились и на личном примере, когда нас незаслуженно отстранили от международных соревнований. Я не исключаю того, что Блаттер и Платини не угодили каким-то политикам. А мы видим, что как только кто-то становится неугоден, на него навешивают ярлыки, доходит до уголовных дел», — констатировал Наумов.

8 июля 2022 года швейцарский суд города Беллинцона оправдал обоих функционеров по делу о мошенничестве, недобросовестном управлении, злоупотреблении доверием и подделке ценных бумаг. В октябре того же года прокуратура подала апелляцию, и только теперь Федеральный уголовный суд Швейцарии отклонил ее. При этом прокуратура все еще может обратиться в Федеральный верховный суд Швейцарии с апелляцией, но только на ограниченных правовых основаниях.

В 2015 году в отношении Блаттера было открыто дело по подозрению в незаконном переводе 2 млн швейцарских франков Мишелю Платини, который тогда возглавлял УЕФА. Также экс-главу ФИФА обвиняли в продаже телеправ Карибскому футбольному союзу (CFU) на показ чемпионатов мира 2010 и 2014 годов значительно ниже рыночной стоимости.

В 2015 году он был отправлен в отставку со своего поста и отстранен на восемь лет от любой деятельности, связанной с футболом. В 2016-м Блаттеру удалось сократить срок дисквалификации на два года.

24 марта 2021 года Блаттер был дисквалифицирован на 6 лет 8 месяцев за различные нарушения кодекса этики ФИФА. Поскольку предыдущие запреты на участие в футбольной деятельности, наложенные на Блаттера, еще не были сняты, то новое отстранение вступило в силу 8 октября 2021 года. Кроме того, Блаттер оштрафован на 1 млн швейцарских франков.

Ранее Наумов назвал дело Блаттера и Платини пятном для мирового футбола.