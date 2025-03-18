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Российский футболист заявил, что заскучал в Швейцарии

Игрок «Сьона» Миранчук заявил, что после жизни в Москве ему скучно в Швейцарии
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Александр Вильф/РИА Новости

Российский полузащитник «Сьона» Антон Миранчук признался, что жизнь в Швейцарии кажется ему скучной после Москвы. Его слова приводит официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

«Если бы мне было 50–55 лет... Можно было бы спокойно туда уезжать и наслаждаться спокойной и размеренной жизнью. А молодой семье, как моя, в этом плане сложнее, особенно после Москвы, мегаполиса», — поделился Миранчук.

29-летний Миранчук подписал в начале сентября 2024 со «Сьоном» контракт на два года. 22 сентября 28-летний полузащитник дебютировал в новой команде в матче чемпионата с «Лугано» (0:0). В текущем сезоне за швейцарскую команду он провел 16 поединков, в которых записал на свой счет два гола и одну результативную передачу. Его действующее соглашение с командой рассчитано до 2026 года.

Миранчук всю взрослую карьеру провел в московском «Локомотиве». Вместе с «железнодорожниками» он выиграл чемпионат России и завоевал три Кубка страны. Он получает вызовы в национальную сборную России с 2017 года.

Ранее Миранчук стал отцом во второй раз.

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