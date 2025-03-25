Соревнования по гребле на Олимпиаде-2032 могут пройти на реке с крокодилами

Соревнования по гребле на летних Олимпийских играх — 2032 могут пройти на реке с крокодилами. Об этом пишет abc.net.au.

Олимпиада состоится в австралийском Брисбене и штате Квинсленд с 23 июля по 8 августа 2032 года. Правительство Квинсленда предложило провести соревнования гребцов на реке Фицрой в районе города Рокгемптон. В этой местности водятся гребнистые крокодилы.

При этом, по словам владельца фермы по разведению крокодилов Джона Левера, никакой угрозы для спортсменов не будет.

«Крокодилы более активны ночью, а в это время не будет соревнований. Крокодилы охотятся у берега, а заезды проводятся на глубоководье. У вас больше шансов попасть под автобус на пути к реке, чем быть атакованным крокодилом», — заявил он.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. В декабре 2023 года МОК допустил российских атлетов в нейтральном статусе на летние Олимпийские игры — 2024. В Париж отправились 15 человек.

25 февраля 2025 года МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026. В организации уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее на Украине оценили антироссийскую работу главы МОК.