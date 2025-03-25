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«Источник энергии для «Вашингтона»: игрок НХЛ о погоне Овечкина за Гретцки

Игрок «Виннипега» Моррисси назвал погоню Овечкина для Гретцки источником энергии
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Wendell Cruz/IMAGN IMAGES/Reuters

Погоня российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) имеет большое значение для «столичных». Об этом в комментарии официальному сайту НХЛ сказал защитник «Виннипег Джетс» Джош Моррисси.

«Я уверен, что для них это [погоня] настоящий источник энергии. Алекс собирается побить рекорд по голам, и это очень захватывающе для «Вашингтона». Держу пари, это совсем не отвлекает. Мы сделаем все возможное, чтобы не дать ему побить этот рекорд завтра, но у них очень впечатляющий сезон, и у Ови тоже потрясающий год», — заявил он.

23 марта «Вашингтон» обыграл «Флориду Пантерз» со счетом 6:3, Овечкин записал на свой счет две голевые передачи. Следующий матч «столичные» проведут против «Виннипег Джетс» в ночь на 26 марта, стартовая сирена прозвучит в 3:00 по московскому времени.

В ночь на 21 марта «Вашингтон» победил «Филадельфию Флайерз» со счетом 3:2 и гарантировал себе выход в плей-офф. В этом матче Овечкин хоккеист довел общее количество шайб, заброшенных им в играх регулярных чемпионатов НХЛ, до 888.

Отставание российского спортсмена от Гретцки составляет всего шесть голов. Канадец, в том числе выступавший за «Нью-Йорк Рейнджерс», за свою карьеру смог забросить 894 шайбы.

Ранее стало известно о необычной традиции Овечкина.

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