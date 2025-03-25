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Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса

Нападающий сборной Португалии Роналду включен в Книгу рекордов Гиннесса
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Pedro Nunes/Reuters

Капитан и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Перед ответным матчем 1/4 финала Лиги наций с Данией 40-летний португалец получил награду Книги Гиннесса за рекордное количество побед (132) в международной карьере, обогнав по этому показателю испанского защитника «Монтеррея» Серхио Рамоса.

Роналду забил 929-й гол в карьере и 136-й за сборную Португалии в матче с Данией, который завершился победой португальской команды со счетом 5:2. Это позволило команде выйти в полуфинал турнира, где Португалия сразится с Германией.

Роналду стал первым в истории игроком, который забивал голы за сборную на протяжении 22 лет подряд.

В составе сборной Роналду забил первый мяч 12 июня 2004 года. Он забил Греции в стартовом матче чемпионата Европы. В том матче Греция победила со счетом 2:1. По итогам турнира Греция стала победителем Евро, обыграв в финале Португалию (1:0).

Вместе с Португалией Роналду стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций 2019 года.

Ранее Александр Мостовой объяснил, почему Роналду в 40 лет продолжает забивать.

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