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ЦСКА предсказали проблемы в серии с «Динамо»

Тренер Плющев предсказал для ЦСКА проблемы в серии с минским «Динамо»
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в интервью «Газете.Ru» заявил, что московский ЦСКА выглядит в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) неуверенно.

По его мнению, красно-синим не хватает для достижения успеха умелого тренера.

«Вообще ЦСКА лихорадит с начала сезона, команда неопытная, хотя ребят перед сезоном набрали хороших. Но игроки — это игроки, надо было еще тренера подобрать. Думаю, что у «Динамо» будет больше эмоций — у них отличный шанс реабилитироваться за все предыдущие сезоны, если они пройдут ЦСКА, так что все в их руках. Армейцы, наверное, могли бы что-то показать за счет характера, но армейским характером в этой команде уже давно и не пахнет», — заявил Плющев.

В первом раунде плей-офф Западной конференции также сыграют ярославский «Локомотив» против нижегородского «Торпедо», московское «Динамо» — с петербургским СКА. Московский «Спартак» сыграет против череповецкой «Северстали».

Победитель Восточной конференции «Трактор» сразится с «Адмиралом» из Владивостока, уфимский «Салават Юлаев» — с «Сибирью». Действующий обладатель Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» сыграет в первом раунде с омским «Авангардом», а екатеринбургский «Автомобилист» — с казанским «Ак Барсом».

Ранее в Госдуме предложили тренера на матч КХЛ и НХЛ.

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