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«Месси нет»: Карпин оценил уровень игроков сборной России

Карпин заявил, что не видит в сборной игроков выше уровня РПЛ
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Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции перед матчем с Замбией заявил, что в национальной команде нет футболистов выше уровня Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Пока не вижу игроков выше уровня РПЛ. Месси здесь нет у нас, Роналду тоже. Играют неплохо: Батраков, Кисляк, Комаров условный, Пиняев тоже молодой. Еще есть некоторые футболисты на примете, которые окажутся в сборной, если крыша не съедет», — заявил Карпин.

В окончательный состав на матч против Замбии не из РПЛ попал только Антон Миранчук, который выступает за швейцарский «Сьон».

В 2025 году у сборной России запланировано четыре матча. Первый состоялся 19 марта с Гренадой, россияне победили со счетом 5:0. Следующая встреча пройдет со сборной Замбии в Москве на «ВТБ Арене» 25 марта. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.

Две встречи пройдут в июне: на 6 июня запланирован матч Россия — Нигерия, на 10 июня — Белоруссия — Россия.

Ранее Карпин назвал своего помощника скуфом.

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