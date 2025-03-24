Мостовой разочаровался нехваткой сильнейших игроков у Замбии перед игрой с Россией

Экс-игрок Мостовой заявил, что Россия поборется с Замбией за победу

Бывший полузащитник испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой в интервью «Газете.Ru» заявил, что сожалеет из-за невозможности сборной Замбии выставить сильнейший состав на товарищескую игру против россиян.

По его словам, при этом даже в не самом сильном составе Замбия выглядит солиднее предыдущих соперников сборной России.

«Замбия — это хотя бы африканская сборная, там более-менее обученные игроки, которые выступают в Европе. Только приедет она без пятерых ведущих футболистов. Ну, мы поборемся. Мы Гренаде, которая на 170-м месте в рейтинге ФИФА, 40 минут не знали, как забить, нонсенс!» — заявил Мостовой.

Россия сыграет товарищеский матч с Замбией 25 марта в Москве. Встреча пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени. Также в рамках мартовских сборной российские футболисты сразились с Гренадой и одержали победу со счетом 5:0.

В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

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