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Назван самый высокооплачиваемый атлет в истории спорта

Sportico: Джордан является самым высокооплачиваемым спортсменом в истории

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Raymond Boyd/Contributor/Getty Images

Sportico опубликовало обновленный рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в истории. Список доступен на сайте издания.

При подсчете учитывались зарплаты, бонусы, призовые, а также доходы атлетов с околоспортивной деятельности за всю карьеру и по ее окончании с учетом инфляции.

Первое место в рейтинге занял шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан, заработавший 3,75 млрд долларов. На втором месте расположился гольфист Тайгер Вудс (2,66 млрд), на третьем — футболист Криштиану Роналду (1,92 млрд).

Четвертым стал гольфист Арнольд Палмер (1,76 млрд), пятым — баскетболист Леброн Джеймс (1,7 млрд), шестым — гольфист Джек Никлаус (1,67 млрд), седьмым — футболист Лионель Месси (1,67 млрд), восьмым — футболист Дэвид Бекхэм (1,5 млрд), девятым — теннисист Роджер Федерер (1,49 млрд), десятым боксер Флойд Мэйвезер (1,48 млрд).

Ранее Месси обошел Джордана и стал самым популярным спортсменом США.

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