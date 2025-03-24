Футболист «Зенита» рассказал, что нужно команде, чтобы стать чемпионом

Футболист петербургского «Зенита» Максим Глушенков заявил, что команде надо взбодриться, чтобы стать чемпионом России, передает «Матч ТВ».

«Всем нам, всей команде, всему клубу. Еще ничего не потеряно: есть очная встреча с «Краснодаром», до этого — «Рубин» и «Локомотив». Есть игра с «Динамо». Уверен, что и все конкуренты будут терять очки», — сказал Глушенков.

В текущем сезоне чемпионата России «Зенит» идет на третьем месте, отставая от «Спартака» по дополнительным показателям — у обоих коллективов по 43 очка. Лидирует в турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» с 46 набранными баллами. Четвертую строчку занимает московский «Локомотив», набрав 40 баллов.

В следующем матче чемпионата России «Зенит» сыграет с казанским «Рубином». Встреча состоится 30 марта. Команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени.

Ранее игрок «Зенита» признался, что не получал удовольствие от футбола.