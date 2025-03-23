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Российский тренер назвал фаворита Кубка Гагарина

Плющев назвал равными участников плей-офф КХЛ
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Российский хоккейный тренер Владимир Плющев не стал называть фаворита плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), отметив, что участники Кубка Гагарина из обеих конференций получились равными. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«У нас восьмерки в общем-то все ровненькие. А в плей-офф предсказать результаты тех или иных матчей будет очень сложно», — заявил Плющев.

17 марта ярославский «Локомотив» завоевал Кубок Континента.

В первом раунде Западной конференции сыграют ярославский «Локомотив» против нижегородского «Торпедо», московское «Динамо» — с петербургским СКА. Московский «Спартак» сыграет против череповецкой «Северстали», а минское «Динамо» — со столичным ЦСКА.

Победитель Восточной конференции «Трактор» сразится с «Адмиралом» из Владивостока, уфимский «Салават Юлаев» — с «Сибирью». Действующий обладатель Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» сыграет в первом раунде с омским «Авангардом», а екатеринбургский «Автомобилист» — с казанским «Ак Барсом».

Серии продлятся до четырех побед и начнутся в тех городах, чьи команды указаны в парах первыми. Кубок Гагарина стартует 26 марта.

Ранее Роман Ротенберг выразил готовность возглавить сборную КХЛ в матче с НХЛ.

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